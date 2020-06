Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Un employé percute son patron en voiture 1 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 41684 Karma: 16940 Un employé distrait au volant d'un SUV Volvo XC60 percute l'arrière du pick-up Ford F150 de son patron sur une route à San Diego, en Californie.





Distracted Employee Rear Ends His Boss || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 21:21:46