Options du sujet Imprimer le sujet

21210 Course poursuite à près de 180 sur l'autoroute (POV Police) 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/08/2015 20:17 Post(s): 4074 Karma: 2234



La course poursuite se termine par une chute du fuyard qui a mis en danger la vie de pas mal de personnes.

Contribution le : Aujourd'hui 00:02:51