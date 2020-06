Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Un homme pourchassé par un chien

Un homme est pourchassé dans une rue par un chien extrêmement féroce. Soudain, c'est le choc !





TheRealAgressor voiture

Contribution le : Aujourd'hui 10:32:21

Milot Re: Un homme pourchassé par un chien

J'aime glander ici Inscrit: 31/10/2014 13:06 Post(s): 5725 Karma: 3535 Méthode efficace !

Si un chien te poursuit, tu rentre à fond les ballons dans la première bagnole venue le chien se barre en courant en se disant :

Oh lui, c't'un fou, lui !

Bon, par contre le propriétaire de la bagnole risque fort de mal le prendre?

La technique reste la même :

Surtout, ne donner aucune explication.

Si le propriétaire s'est fait la même réflexion que le chien, on ne sait jamais...

Contribution le : Aujourd'hui 11:16:07