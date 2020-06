Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus La gouffa 1 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 66204 Karma: 28475







open for a surprise https://t.co/FZtHRIZ7rJ Cette femme a un sacré volume de cheveuxopen for a surprise

Contribution le : Aujourd'hui 12:12:22

LeFreund Re: La gouffa 1 #2

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 3044 Karma: 7460 gouffa nom féminin.



Coiffure très dense et frisée.



étym. De l'arabe maghrébin gouffa (panier). Emploi métaphorique du mot qui rappelle le gros volume de la chevelure.

Source



Eh ben, je connaissais pas ce terme... on en apprend tous les jour sur Koreus! Citation :Eh ben, je connaissais pas ce terme... on en apprend tous les jour sur Koreus!

Contribution le : Aujourd'hui 12:19:34

-Flo- Re: La gouffa 0 #3

Je poste trop Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 11214 Karma: 3687 Je plains celui qui doit dormir sur l'oreiller d'à côté...

Contribution le : Aujourd'hui 12:20:40

Turbigo Re: La gouffa 0 #4

Je m'installe Inscrit: 16/01/2009 09:06 Post(s): 329 Karma: 156

@-Flo- a écrit:

Je plains celui qui doit dormir sur l'oreiller d'à côté...



Rwhoaaarhwooo !



Citation :Rwhoaaarhwooo !

Contribution le : Aujourd'hui 12:33:59

Roncho Re: La gouffa 0 #5

Je suis accro Inscrit: 05/06/2014 04:57 Post(s): 1776 Karma: 936

@-Flo- a écrit:

Je plains celui qui doit dormir sur l'oreiller d'à côté...



Moi non : elle est mignonne

Tant que c'est qu'au niveau de la tete ca va.



Ok je sors.... Citation :Moi non : elle est mignonneTant que c'est qu'au niveau de la tete ca va.Ok je sors....

Contribution le : Aujourd'hui 12:44:49