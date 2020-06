Éditer pdf avec du texte

Je poste trop Inscrit: 26/03/2005 16:39 Post(s): 13547 Karma: 543

Coucou, j'ai besoin de rajouter du texte sur un cerfa en pdf, pas mal de cerfa ont une zone de texte pré enregistrée et c'est bien pratique, mais là je me retrouve avec un pdf n'en ayant pas, et c'est beaucoup moins pratique.

Étant amené à remplir d'autres pdf du genre, je voulais savoir si vous connaissiez de quoi éditer un pdf et tout simplement rajouter un texte, j'ai vu que des editeurs existaient en ligne, mais ils sont tous payants ou à durée limitée.

Merci !

Contribution le : Aujourd'hui 16:30:41