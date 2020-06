Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Un horticulteur interpelle des voleurs de cerises 1 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 66215 Karma: 28477 Un horticulteur interpelle des voleurs de cerises pendant un Live Facebook





Contribution le : Aujourd'hui 16:44:37

Jinroh Re: Un horticulteur interpelle des voleurs de cerises 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 03/12/2017 18:49 Post(s): 3524 Karma: 5232 Ah j imaginais 3 kg de cerises....mais je comprends que jours apres jours il y ait du dégâts. Je pense pas qu il se soit attaques aux pires!!

Contribution le : Aujourd'hui 17:20:25

chbenz Re: Un horticulteur interpelle des voleurs de cerises 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 30/07/2014 12:21 Post(s): 3902 Karma: 4267 Bon au pire si il fait faillite il peut faire mannequin.



Je ne suis normalement pas sensible au charme masculin mais je m'attendais à un paysan édenté alors j'ai été surpris par le physique de surfeur..

Contribution le : Aujourd'hui 17:31:41

Freddd Re: Un horticulteur interpelle des voleurs de cerises 0 #4

Je suis accro Inscrit: 03/03/2006 11:49 Post(s): 1956 Karma: 248

@chbenz a écrit:

Bon au pire si il fait faillite il peut faire mannequin.



Je ne suis normalement pas sensible au charme masculin mais je m'attendais à un paysan édenté alors j'ai été surpris par le physique de surfeur..





Vive les clichés sur les "paysans" Citation :Vive les clichés sur les "paysans"

Contribution le : Aujourd'hui 17:51:39