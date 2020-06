Besoin "expert" plongeon pour analyse YT de chevaux plongeurs de 15m

Je viens d'arriver Inscrit: 05/03/2018 18:46 Post(s): 81 Karma: 108





J'ai une chaine de vulgarisation scientifique animalière, Animals Interest, 34 500 abonnés.

J'aimerais parler des chevaux plongeurs d'Amérique qui, au siècle dernier, plongeaient de 10-15m dans l'eau. Avec un cavalier. C'est un sujet passionnant mais peu de documentation...



J'aimerai analyser les impacts physiques d'un tel saut sur un cheval. L'entraineur assure qu'il n'y a jamais eu de blessure. Moouuuuaaaais. Le but n'est pas de le discréditer mais de comprendre les contraires que subit le corps de ces chevaux. En parcourant plusieurs site de cannoying, voici ce que j'ai trouvé. Un saut mal négocié peut entrainer :



- Un retournement des paupières (possible chez le cheval d'après moi)

- Cécité (Une cavalière a fait une réception yeux ouverts et est restée aveugle toute sa vie)

- Une luxation, du style épaule (presque impossible chez le cheval vu la masse muscu mais, vu la force d'impact...)

- Tassement vertébral (Très probable chez le cheval)

- Fracture (Très probable aussi, surtout au niveau du garrot car certain chevaux remontent la tête au moment de l'impact)

- Bon gros mal de bide quand il font un plat



De plus, certains chevaux s'accrochent les hanches en sautant de la plateforme et se laissent glisser donc certaines parties du corps peuvent être brulées par frottement.



L'idéal serait que je trouve un spécialiste que je pourrais interviewer en video donc si vous avez des noms.. je suis preneuse! J'ai contacté deux plongeurs FR des JO... Mais pas de réponses



Ce n'est que le tout début de mes recherches, n'hésitez pas à vous joindre au brain stroming!!



voici un lien vers ma chaine pour ceux qui voudrait voir mon travail avant de m'aider:

https://www.youtube.com/channel/UCWEUnCeTB5ZshbCgj0Fs66A?

view_as=subscriber





high diving horses 3



Contribution le : Aujourd'hui 17:45:53