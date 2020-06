Prémodération

Options du sujet Imprimer le sujet

Phadeb: C'est moi ou les messages sont dorénavant prémodérés en article ?

Je viens de recevoir un message me disant qu'il était en attente de modération

_Servietsky_: Phadeb



: https://www.koreus.com/modules/newbb/topic82664-860.html#forumpost2758850

Petis: Eh eh oui sur l'article du scootériste rebelle, je pense avoir été censuré du coup.

Phadeb:

@Petis a écrit:

Eh eh oui sur l'article du scootériste rebelle, je pense avoir été censuré du coup.



Je pense que les modos n'ont juste pas eu le temps de valider car le dernier message date de 14h



Tu m'as l'air relativement modéré, pourquoi pense tu avoir été censuré ?



Je pense que ce qui saute, c'est vraiment les trucs extrêmes Citation :Je pense que les modos n'ont juste pas eu le temps de valider car le dernier message date de 14hTu m'as l'air relativement modéré, pourquoi pense tu avoir été censuré ?Je pense que ce qui saute, c'est vraiment les trucs extrêmes

_Servietsky_:

@Phadeb a écrit:

Je pense que ce qui saute, c'est vraiment les trucs extrêmes



Petis:

@Phadeb a écrit:



Tu m'as l'air relativement modéré, pourquoi pense tu avoir été censuré ?

Hof... Ça dépend du sujet Citation :Hof... Ça dépend du sujet

