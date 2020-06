Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Sauvetage d'un cochon avec une pelleteuse 1 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 41700 Karma: 16966 Un ouvrier utilise une pelleteuse pour sortir un cochon tombé dans un trou près d'un chantier en Russie.





Construction Workers Rescue a Pig from a Hole || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 21:35:06