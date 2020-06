Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Sauvetage d'un écureuil dans une piscine

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 41701 Karma: 16972 Un écureuil est pris au piège dans les eaux pas tumultueuses d'une piscine gonflable. Une fille vient alors à son secours à l'aide d'une chaise en bois.





Girl's Attempt to Help Squirrel Backfires || ViralHog

Loucheux Re: Sauvetage d'un écureuil dans une piscine

J'aime glander ici Inscrit: 01/09/2013 23:46 Post(s): 8027 Karma: 4747 Ça aurait été trop simple de poser la chaise debout dans l’eau pour que l’écureuil monte dessus et saute. ^^

