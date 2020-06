Une voiture passe à travers un rond-point

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 41704 Karma: 16977

Un automobiliste ivre et en excès de vitesse passe à travers un rond-point et percute un bâtiment à Nagyatád, en Hongrie. L'homme âgé de 50 ans n'a été que légèrement blessé.





Nyáron is zéró tolerancia a közlekedésben

Contribution le : Aujourd'hui 11:01:18