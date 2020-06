Des policiers battent en retrait et abandonne Lyon aux mains de criminels

Je suis accro Inscrit: 19/08/2017 01:30 Post(s): 1127 Karma: 615

Et voila, des mechants policiers venaient à l'invitation de voyous prendre le thé et les petits gateaux.





Et bah non, une fois de plus ca va donner du grain à moudre aux fideles koreusiens qui vont defendre la liberté de vie de certains qui ne genent jamais les autres, sauf les policiers.

