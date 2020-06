Recherche d'une série/film sur les Tortues Ninjas

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 6567 Karma: 5277

avec le titre donné précédemment. On voit en effet ces tortues aux masques pointus. Apparemment, ce serait la version japonaise des Teenage Mutant Ninja Turtles.japanese teenage mutant ninja turtle o_OSi j'ai bien fait mes recherches, elles sont issues du manga suivant : Teenage Mutant Ninja Turtles: Legend of the Supermutant (ミュータント タートルズ 超人伝説編, Myūtanto Tātoruzu Chōjin Densetsuhen; lit. "Mutant Turtles: Superman Legend" . Et pour faire simple, une pierre qui leur a été donnée par je sais plus qui, la mutastone (la pierre mutagène ?) les transforme en super tortues pendant quelques minutes. Recherche google image avec le titre donné précédemment. On voit en effet ces tortues aux masques pointus.

