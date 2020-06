CONCOURS Vidéo La Plus Débile (#Post HDRx52)

Je viens d'arriver Inscrit: Aujourd'hui 16:32:19 Post(s): 1

Je propose un concours de la vidéo la plus débile en commençant par celle-ci:





# Sport Animalier : SHOOT RABBIT



Celui qui trouve quelque chose de pire, je lui offre un ours en peluche (et je déconne pas).



Et maintenant, bonne chance!!!

Contribution le : Aujourd'hui 16:44:10