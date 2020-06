Options du sujet Imprimer le sujet

pongiste76 Vol en ULM sur glacier et freeride

https://www.youtube.com/watch?v=Hmspph938TA La Suissesse Géraldine Fasnacht, championne du monde de freeride et professionnelle de wingsuit, parcourt les glaciers des Alpes Suisses en ULM pour aller tracer de nouvelles ligne en snowboard freeride dans des couloirs. Elle nous raconte ses différentes passions et ce moyen original qu'elle a trouvé pour les allier : poser sur glacier, bivouac au pied de son petit avion orange, montée dans le couloir à la fraîche... Des images superbes et une belle poésie se dégage de ce court-métrage. Très bon choix de musique également.

Hier 21:18:19