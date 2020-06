Avoir la classe + Un chien se baigne dans une piscine

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 41710 Karma: 16989





Vous navigateur est trop vieux

glisse glissade



Un chien utilise l'échelle d'une piscine pour aller se baigner.





German Shepherd Learned How to Get into Pool || ViralHog La technique d'un homme qui rejoint sa famille pour danser. La classe !Un chien utilise l'échelle d'une piscine pour aller se baigner.German Shepherd Learned How to Get into Pool || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 08:11:36