Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 41710 Karma: 16988 Une automobiliste tend de la nourriture à un oiseau qui est posé sur son rétroviseur. En voyant cela, un autre oiseau décolle pour s'imposer et voler la nourriture.





