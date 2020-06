Options du sujet Imprimer le sujet

Jinroh Une gamine se fait ban de Tik Tok

Je masterise ! Inscrit: 03/12/2017 18:49 Post(s): 3535 Karma: 5232 On va s en inspirer..



Elle pousse un coup de gueule contre TikTok après avoir été banni de TikTok



@Zertyy tu vois dans quel etat tu met??

Contribution le : Aujourd'hui 09:04:24

Scruffy Re: Une gamine se fait ban de Tik Tok

Jinroh wallah j'voulais la poster mais j'me suis dis que c'était pas tres sport d'afficher une pauvre gamine de cet age

(Même si sa colère m'a bien fait marrer)

(Même si sa colère m'a bien fait marrer) wallah j'voulais la poster mais j'me suis dis que c'était pas tres sport d'afficher une pauvre gamine de cet age(Même si sa colère m'a bien fait marrer)

Contribution le : Aujourd'hui 09:09:46

Jinroh Re: Une gamine se fait ban de Tik Tok

@Scruffy c est vrai.mais l intérêt de la video reside dans le décalage..t as pas interet a lui offrir des air pouds a la place des air pods

Contribution le : Aujourd'hui 09:14:19

JCM77 Re: Une gamine se fait ban de Tik Tok

On n'avait pas les mêmes problèmes à 12-13 ans dans les années 80-90... Ça me laisse perplexe...

Contribution le : Aujourd'hui 09:16:21