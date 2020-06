Options du sujet Imprimer le sujet

Soirée techno sur des chaises dans un club

https://www.facebook.com/DailyMail/videos/907615943035208/





Social D(ist)ancing // Doornroosje Samedi dernier, le club Doornroosje à Nijmegen, aux Pays-Bas, a organisé la soirée techno "Social d(ist)ancing" rassemblant 30 personnes assises sur des chaises placées à 1m50 les unes des autres.Social D(ist)ancing // Doornroosje

