Skwatek Prise de température (Fail) 2 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 41717 Karma: 16994 Un homme confond son pulvérisateur de désinfectant avec son thermomètre en voulant prendre la température à une enfant.



Contribution le : Aujourd'hui 11:51:29

CrazyCow Re: Prise de température (Fail) 0 #2

Koreus Addict Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 14054 Karma: 17002 J'ai du mal à comprendre sa réaction. En principe tu regrettes ton geste non ?

Contribution le : Aujourd'hui 11:53:37