pasdepseudo

Je vais faire simple : pourquoi je n'ai rien dans messages envoyé, alors que j'ai envoyé deux messages ? (En MP)

Contribution le : Aujourd'hui 20:46:59

Skwatek

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 41724 Karma: 17002 @pasdepseudo :



Dans la partie "Options" de ta messagerie, il faut cocher la case "Enregistrer mes messages envoyés". Cependant, il faut aussi savoir que le premier message d'une discussion (donc le message de celui qui entame la discussion) n'est pas enregistré dans la boite de l'envoyeur, sauf si tu passes par la messagerie en sélectionnant un contact. Ne me demande pas pourquoi, ce problème a déjà été soulevé plusieurs fois.

Contribution le : Aujourd'hui 20:54:25