Merci à lui d’être bénévole à la SPA et présent sur son temps de loisir pour ces animaux abandonnés.







LE SURVIVANT / COURT METRAGE [CAMPAGNE ABANDON LA SPA]



Citation : Un animal qui arrive à la SPA est survivant de l’abandon… La réalité de cet acte inhumain dépasse la fiction, particulièrement chaque été, comme une rengaine infernale.

Aujourd'hui 21:52:30