Options du sujet Imprimer le sujet

kikekoi Hélitreuillage d'un Dragon 2 #1

Je suis accro Inscrit: 24/01/2008 11:07 Post(s): 842 Karma: 746

Hélitreuillage de Dragon 64 (hélicoptère)accidenté



Plus d'infos :

,2705003.php

https://www.sudouest.fr/2020/06/09/video-pyrenees-le-spectaculaire-helitreuillage-de-dragon-64-accidente-7552220-4344.php Hélitreuillage de Dragon 64 (hélicoptère)accidentéPlus d'infos : https://www.larepubliquedespyrenees.fr/2020/06/06/l-helicoptere-dragon-64-hors-service-apres-un-incident-lors-d-une-intervention ,2705003.php

Contribution le : Hier 23:38:03

carpet_bombing Re: Hélitreuillage d'un Dragon 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 12/05/2015 11:43 Post(s): 3796 Karma: 2305 Un caracal porte un dragon, le monde a l'envers ^^ !

Contribution le : Aujourd'hui 00:25:37