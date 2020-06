Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Moonwalk d'un canard

Un canard réalise un magnifique moonwalk sur un tapis de course.



Contribution le : Aujourd'hui 08:46:12

alfosynchro Re: Moonwalk d'un canard

C'est curieux, je trouve que ce tapis tourne à l'envers...

Contribution le : Aujourd'hui 09:18:40