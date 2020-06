Options du sujet Imprimer le sujet

Personne de couleur - comparaison blanc noir

Une traduction..



Cher frère blanc,

Quand je suis né, j’étais noir,

Quand j’ai grandi, j’étais noir,

Quand je suis au soleil, je suis noir,

Quand je suis malade, je suis noir,

Quand je mourrai, je serai noir.



Tandis que toi, homme blanc,

Quand tu es né, tu étais rose,

Quand tu as grandi, tu étais blanc,

Quand tu vas au soleil, tu es rouge,

Quand tu as froid, tu es bleu,

Quand tu as peur, tu es vert,

Quand tu es malade, tu es jaune,

Quand tu mourras, tu seras gris.



Alors, de nous deux,

Qui est l’homme de couleur ?



Il semblerait que ce poème soit attribué à tort à Léopold Sédar SENGHOR. En effet, ces lignes n’apparaissent dans aucun de ses écrits. Voir l’explication de M. Pierre-Yves SENGHOR dans les commentaires ci-dessous.



Poème de Léopold Sédar Senghor (ou pas d'après le commentaire du dessus ^^)

