Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Érection d'un morceau du glacier Columbia 3 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 41734 Karma: 17016 L'impressionnante érection d'un morceau du glacier Columbia qui sort de l'eau sur une hauteur de 60 mètres avant de s’effondrer.





Alaskan Glacier calving Columbia with Epic 200 foot high “shooter” and Valdez glacier blue pools

Contribution le : Aujourd'hui 10:46:44