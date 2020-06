Options du sujet Imprimer le sujet

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 41751 Karma: 17046 Un chauffeur de bus vient en aide à une vieille dame qui est agressée par un homme sur un pont à Miskolc, en Hongrie.





Szuperhős az MVK-nál

peut-être qu'il était dégouté que l'autre chauffeur ne soit pas venu...tout comme l'autre dans sa voiture qui n'est pas sorti...



En tout cas la vidéo est à vomir x2. Entre une vieille dame qui se fait agresser et la vue de la dashcam, j'ai faillit pas pouvoir fini mon repas.



Edit : oui bien vu @JCM77

