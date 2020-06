Complément d'enquête complètement à côté de la plaque ...

Options du sujet Imprimer le sujet

Complément d'enquête - 300 000 € par mois, c’est ce qu’assure gagner @Kinstaar92i, le plus célèbre ambassadeur de Fortnite. Un jeune homme au quotidien de chef d’État que #ComplementDenquete a voulu rencontrer. Et si c'était la fin de la télé ? sur @France2tv Quand la télévision publique française produit des reportages biaisés et prend pour argent comptant la blague d'un joueur esport affirmant gagner 300k€ / mois ...Complément d'enquête - 300 000 € par mois, c’est ce qu’assure gagner @Kinstaar92i, le plus célèbre ambassadeur de Fortnite. Un jeune homme au quotidien de chef d’État que #ComplementDenquete a voulu rencontrer.Et si c'était la fin de la télé ? sur @France2tv

J'ai pas entendu la "blague" du "joueur esport". C'est à quel moment ?

En gros pendant ses diffusions de jeu sur Twitch il disait régulièrement se faire 300k€ en réponse aux curieux qui lui demandaient son salaire (il faisait partie d'une des plus grosses structures esport du jeu Fortnite). Citation :En gros pendant ses diffusions de jeu sur Twitch il disait régulièrement se faire 300k€ en réponse aux curieux qui lui demandaient son salaire (il faisait partie d'une des plus grosses structures esport du jeu Fortnite).

