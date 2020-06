Les Demented Brothers

Je suis accro Inscrit: 05/01/2011 14:53 Post(s): 1681





Cela fait un petit bout de temps que je n'ai pas posté. Depuis quelques années, ma vie professionnelle et personnelle m'ont un peu éloigné du forum, mais je visite toutefois régulièrement le site et le forum avec grand plaisir.

Je me permets ce petit retour car je sais la communauté bienveillante.



Comédien, je travaille (entre autre) sur un duo de magie clownesque.

Et cette année, nous sommes passés dans La France a un Incroyable Talent et sa version américaine, America's Got Talent !



Je vous propose donc la vidéo de notre passage, en espérant que cela vous plaise







N'hésitez pas si vous avez des retours ; nous sommes en préparation d'un nouveau spectacle.



Au plaisir d'échanger avec vous à ce propos !

Amicalement.



