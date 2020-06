JDR-Bot, bot discord de JDR-Textuel ou autre jeux

Je m'installe Inscrit: 05/03/2008 02:55 Post(s): 378 Karma: 172





JDR-Bot vous permet de jouer à différents jeux (ou scénarios), de type Jeux de rôle, AVH (Aventure dont vous êtes le héros), Escape Game, JDR textuel (façon Colossal Cave Adventure).

Il permet aussi de jouer à des jeux très différents, comme des combats au tour à tour, des casinos, etc.

Il gère aussi la diffusion de sons et d'images au cours d'un scénarios, de variable (vie, mana, ...), évènement automatique, etc.

Le scénario "Chateau" est parfait pour tester, c'est une sorte de démo/tutoriel, avec son et une image à la fin



Pour savoir où le tester, comment y jouer, comment l'ajouter a un serveur ou comment écrire un scénario :

Cette documentation explique aussi tout sur la syntaxe des scénarios. N'importe qui peut écrire un scénario pour le bot (cela peut aider un auteur à diffuser une "démo" de son univers, sous forme de jdr-textuel, et ça contribue à la diversité des scénarios de JDR-Bot)

Pour jeter un œil au code source (je préviens, je code pas proprement :s mais ça fonctionne ) :



Le Bot est soutenu par VirtuaJDR, l'Union des Rôlistes et Ludinn. Il dispose actuellement de quelques scénarios, mais grâce a ces partenaires, plusieurs auteurs travaillent actuellement sur de nouveaux scénarios plus complet.



Actuellement il est sur 24 serveurs, et je travaille sur la version 1.3 qui ajoutera la possibilité d'utiliser des réactions discord dans les scénarios (pour avancer dans une salle, examiner un meuble/cache/endroit, pour examiner ou prendre un objet).



N'hésitez pas à me contacter pour plus d'info, que ce soit ici ou par mp



