Skwatek Un motard aide un automobiliste sur une autoroute 5 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 41764 Karma: 17077 Un motard vient en aide à un automobiliste qui est en panne au milieu d'une autoroute à Los Angeles, en Californie.





Motorcyclist Helps Dead Car on Busy Interstate in California || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 18:52:52

Daybatsu Re: Un motard aide un automobiliste sur une autoroute 0 #3

Je suis accro Inscrit: 01/09/2010 13:02 Post(s): 1414 Karma: 76 Quand même vachement risqué comme opération à pied a milieu de l'autoroute

Contribution le : Aujourd'hui 19:06:44