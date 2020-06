Le Dailai Lama sort un album. Si si je vous jure.

Je m'installe Inscrit: 14/10/2011 01:31 Post(s): 268 Karma: 179



Dalai Lama - Inner World: Compassion





« Le but même de ma vie est de servir autant que possible. La musique peut aider les gens d'une manière qui m'est impossible »





Source Dalai Lama - Inner World: Compassion« Le but même de ma vie est de servir autant que possible. La musique peut aider les gens d'une manière qui m'est impossible »

Contribution le : Aujourd'hui 18:53:46