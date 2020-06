Des policiers entendent les demandes de la manif Traoré

Options du sujet Imprimer le sujet

Des policiers qui ont ordre de ne pas se défendre lors de la manif en soutien à l'affaire Adama Traoré ( Des policiers qui ont ordre de ne pas se défendre lors de la manif en soutien à l'affaire Adama Traoré ( https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_Adama_Traor%C3%A9

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 11554 Karma: 4072 Lors d'une manif contre les violences policières, la police va sans doute éviter d'avoir des gestes éventuellement malencontreux…

