Drivers Windows 10 pour un vieux PC portable

En recherche manuelle, je n'ai que des drivers de Vista, OS avec lequel il etait vendu a l'époque ...

Avez vous une solution pour peut etre installer ces divers sur W10 ? Merci ! Coucou, je viens de récupérer un vieux Acer Aspire 9300 , sur lequel j'ai mis un SSD avec Windows 10, le souci c'est que la recherche auto ne trouve pas de drivers pour le dual core AMD Turion 64, ni pour la GeForce GO 6100 ... Du coup il rame a mort en 1024x768 ^^'En recherche manuelle, je n'ai que des drivers de Vista, OS avec lequel il etait vendu a l'époque ...Avez vous une solution pour peut etre installer ces divers sur W10 ? Merci !

