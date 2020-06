Impossible de lire les vidéos Tik Tok postées sur Koreus.

Pelle d'or Inscrit: 09/12/2005 16:32 Post(s): 71164 Karma: 5853





Donc si quelqu'un voit de quoi ça peut venir, je veux bien avoir la solution. ( ça ne vient pas de mon navigateur, j'ai essayé sur plusieurs, et c'est toujours pareil ). Comme dis dans le titre de mon sujet, je ne parviens plus à lancer les vidéo du type Tik Tok posté sur le forum, quand je clic dessus, je n'ai que le cercle blanc tournant sur lui même qui s'affiche, sans jamais lancer la vidéo par la suite, mais ce qui est bizarre c'est qu'avant ça marchait très bien, et ce problème je ne l'ai pas quand je me rend directement sur Tik Tok, là bas je peux y voir toute les vidéos que je veux ( sauf celle que j'aurais voulu voir au départ, je n'ai pas trouvé comment rechercher une vidéo précise sur leur site ), j'ai aussi un bug avec les vidéo twitter, ça me dit que le média ne peut être lu ( ou un truc du genre en Anglais ), mais si je copie le lien et l'ouvre, là ça marche parfaitement.Donc si quelqu'un voit de quoi ça peut venir, je veux bien avoir la solution. ( ça ne vient pas de mon navigateur, j'ai essayé sur plusieurs, et c'est toujours pareil ).

