Thé/tisane drainante

Il y'a peu je me suis mis au thé drainant, purifier ce petit corps.

J'ai trouvé des goûts sympa du coup j'en consomme pour le plaisir maintenant.



Mais il y'a quelques jours en zappant je suis tombé sur une émission de France 5 sur je ne sais pas quel sujet, et a ce moment là ils énumérés une liste d'ingrédients/trucs en rapport au sujet, donc la présentatrice énumère des trucs, dont les thés drainants, et la le toubib du plateau l'interromp et lui dis :

"ah non, les thés drainants c'est très mauvais pour les reins, contrairement a ce qu'on croit, ne pas en consommer, ça les fais très travailler et les uses".





J'ai fais des recherches Google, je trouve que des trucs de nana conseil détox ou des explications des grades marques, mais rien sur un éventuel effet néfaste sur les reins !



