Chute dans un escalier avec de la nourriture

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 41773 Karma: 17085

Un gars n'est vraiment pas content lorsqu'il chute dans un escalier avec les bras chargés de nourriture.





Man Kicks Food in Frustration After Dropping it on Porch Stairs - 1117397

Contribution le : Aujourd'hui 10:46:23