Deux gendarmes sauvent un collègue de sa mise à mort par des manifestants anti violence policiere

@LeFreund a écrit:

@GabyMaugis voila la vidéo intégrée si jamais :



Les images chocs d'un policier lynché par des manifestants, Place de la République hier, diffusées par CNews font réagir les réseaux sociaux





Cette vidéo a été tourné au cœur de la manifestation organisée par le Comité Adama Traoré à Paris et on peut voir un gendarme en train de prendre des coups de la part de plusieurs protestataires et deux de ses collègues en train de lui venir en aide. Le gendarme visiblement sonné par les coups ne parvient pas à se remettre sur ses jambes et est traîné par ses collègues.

