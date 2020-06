Options du sujet Imprimer le sujet

Dolois Super cover 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: Hier 14:54:35 Post(s): 1

Cover originale avec arrangement et instruments inhabituels !



https://youtu.be/a98nYwH4Suc Voici le groupe les Tatas qui reprend Toto.Cover originale avec arrangement et instruments inhabituels !

Contribution le : Hier 14:58:13