Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Écureuil suspendu à des câbles électriques 1 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 41776 Karma: 17087 Un écureuil fait une petite pause en étant suspendu, la tête en bas, à des câbles électriques.





Squirrel Relaxes While Hanging From Power Line || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 15:24:00