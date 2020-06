Options du sujet Imprimer le sujet

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 41778 Karma: 17097 Un automobiliste a laissé un mot d'excuse accompagné de chocolats sur le pare-brise d'une voiture qu'il a légèrement rayée avec son véhicule.





Mariana la Lokita on TikTok

