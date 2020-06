Le racisme inversé (Stand-up)

Je masterise ! Inscrit: 26/06/2007 11:31 Post(s): 2511 Karma: 2902

J'invite ce monsieur à s'intéresser à la traite intra-africaine et à la traite arabo-musulmane, et après il pourra ouvrir sa gueule sur l'esclavagisme.



Les Occidentaux sont les premiers à avoir abolie les traites.



En plus ce n'est pas du racisme inversé, c'est du racisme tout court. Et puis là il parle surtout de l'histoire de son pays





