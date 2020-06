Options du sujet Imprimer le sujet

Course-poursuite dans le jardin

Webhamster

Des voitures de police poursuivent un suspect dans un jardin

Sympa la pelouse défoncée et les chiens qui ont eu chaud

Sympa la pelouse défoncée et les chiens qui ont eu chaud





Police Chase Tears Through Backyard || ViralHog

Aujourd'hui 08:11:06

pasdepseudo Re: Course-poursuite dans le jardin

Z'auraient pu mettre des lames sous les voitures pour tondre en même temps

Aujourd'hui 08:13:33

_Servietsky_ Re: Course-poursuite dans le jardin

Est-ce que du coup on va avoir des émeutes de gazon ?

Aujourd'hui 08:17:20