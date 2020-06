Options du sujet Imprimer le sujet

-JoJo- Des Tchétchènes et des Maghrébins règlent leur compte en plein Dijon 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 25/12/2007 00:19 Post(s): 4676 Karma: 1588 https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/cote-d-or/dijon/dijon-apres-agression-jeune-homme-16-ans-violences-entre-communautes-eclatent-centre-ville-1841106.html



https://www.bienpublic.com/techniques/2020/06/14/vives-tensions-aux-gresilles-a-dzrs







al chechnya - Après qu’un Jeune Homme D’origine #Tchetchene âgée de 16 ans a était frapper par des Homme âgée de 25 à 30 ans par traîtrise les Tchétchènes de partout en France ce sont réunis pour aller à Dijon .







La descente des tchetchenes à Dijon continues







#dijon #tchétchène rester chez vous. ! al chechnya - Après qu’un Jeune Homme D’origine #Tchetchene âgée de 16 ans a était frapper par des Homme âgée de 25 à 30 ans par traîtrise les Tchétchènes de partout en France ce sont réunis pour aller à Dijon .La descente des tchetchenes à Dijon continues https://t.co/zBFjW7xl87 #dijon #tchétchène rester chez vous. ! https://t.co/l1wrHX9dvm

Contribution le : Aujourd'hui 08:55:53

PurLio Re: Des Tchétchènes et des Maghrébins règlent leur compte en plein Dijon 0 #3

Je poste trop Inscrit: 26/01/2006 21:50 Post(s): 10750 Karma: 9830



Par contre, rien à voir mais en lisant les tweets, Beschrelle ta mère quoi Après que des policiers aient battu en retrait en abandonnant Lyon aux mains de criminels, voici que les Tchétchènes descendent sur Dijon. Bordel...Par contre, rien à voir mais en lisant les tweets, Beschrelle ta mère quoi

Contribution le : Aujourd'hui 09:12:08