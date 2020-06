Besoin d'aide soucis de math niveau 2nd mais on est rouillés

Je poste trop Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 11242 Karma: 3725

@foetis En fait c'est pas vraiment un problème de maths, mais plus un problème d'économie/comptabilité. Car ce sont les définitions des termes employés qui sont importantes.



L'inconnue dans cet énoncé c'est le coût de production. C'est lui qu'il faut trouver pour parvenir à calculer le coût de revient.



On sait que le coût de production se définit par : coût d'achat + frais de production



Le coût d'achat on a tout ce qu'il faut pour le calculer :

Prix d'achat net = 1720 x (1-0,04) = 1651,2

Frais de transport = 1651,2 x 0,08 = 132,096

Coût d'achat = 1651,2 + 132,096 = 1783,296



On sait que les frais de production représentent 35% du coût de production.



En reprenant la définition des coûts de production (coût d'achat + frais de production), on se retrouve donc avec l'équation suivante (x étant les coûts de production) :

x = 1783,296 + 0,35x

0,65x = 1783,296

x = 2743,53



On a maintenant tout ce qu'il nous faut pour calculer le coût de revient (coût de production + frais de distribution) :

2743,53 + 105 = 2848,53



CQFD

Aujourd'hui 19:51:47