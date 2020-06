Kayakiste bloqué dans une cascade

Options du sujet Imprimer le sujet

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 41784 Karma: 17109 Un kayakiste se retrouve bloqué par une grosse pierre sous l'eau d'une cascade à San Luis Potosí, au Mexique.





Kayaker Gets Lodged in Waterfall || ViralHog

Je masterise ! Inscrit: 08/01/2016 20:53 Post(s): 3100 Karma: 1397 Oh l'angoisse. Il s'est débloqué tout seul au final ?

Je suis accro Inscrit: 19/02/2016 07:57 Post(s): 936 Karma: 916 il a du s'arracher les jambes sur l'hiloire à l'éjection ...

