Miznews film des années 80 avec un méchant qui aime l'électricité

Inscrit: 08/12/2004



j'arrive avec un nouveau défi. Je cherche un film où le méchant aspirait l'électricité d'une centrale pour avoir de la puissance.

Ca parle à quelqu'un ?



merci pour votre aide !

Contribution le : Hier 22:37:22