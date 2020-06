Options du sujet Imprimer le sujet

Tchairo Surprise à l'arrière du scooter 3 #1

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 6588 Karma: 4888

Un homme retire un cobra qui s'était réfugié à l'arrière de son scooter







https://twitter.com/VictorZaze/status/1272526215035924481?s=09

Variel

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 11568 Karma: 4083 Depuis le temps qu'on voit des serpents à lunettes, je pensais qu'ils auraient des verres de contact.

