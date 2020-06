Backflip sur un matelas

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 7023 Karma: 2945

It looks so easy !



@Koreus , c'est normal qu'à la fin de la vidéo que tu proposes, youtube enchaîne sur une vidéo que Lui propose ?

C'est possible de désactiver ça ?

Contribution le : Aujourd'hui 11:54:21