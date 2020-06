Manifester en montrant ses fesses + Ne pas lancer de pierre sur les voitures

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 6595 Karma: 4894

Avaruus Pas tout de suite nan dsl, mais je vais essayer de voir avec un screen de la vidéo



Edit: @Avaruus Et bien après recherche, j'ai:



- "Dude throws rocks at car, instantly regrets it"



-



Mais pas plus d'info sur Qui Quand Où Comment Pourquoi ... Juste un gars qui jetait des pierres sur une voiture et qui s'est fait renverser après. Pas tout de suite nan dsl, mais je vais essayer de voir avec un screen de la vidéoEt bien après recherche, j'ai: 1 autre source sur 9gag titrée 1 autre source qui titre la même choseMais pas plus d'info sur Qui Quand Où Comment Pourquoi ... Juste un gars qui jetait des pierres sur une voiture et qui s'est fait renverser après.

Contribution le : Aujourd'hui 14:13:13